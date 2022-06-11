Угроза холеры в Мариуполе: оккупанты срочно готовятся к запуску "инфекционки"

По его словам, уже "почти готовы" четыре бокса для изоляции больных.

"Инфекционное отделение будет открыто на базе ковидного отделения, которое во время во время уличных боев в Мариуполе использовалась оккупантами для хранения около 600 тел погибших. Отделение смерти", - пишет Андрющенко.

Он также рассказал, что инфекционное отделение "возглавляет" россиянин, который приехал из Сибири за приключением на "медицинское сафари" для получения уникального опыта.

Кроме того, в городе очередь на получение разрешения на захоронение близких составляет до 10 дней.

"Летом. Это время мариупольцы должны хранить тело либо дома, либо на улице импровизированных моргов. Последствия понятны всем. Поэтому количество собственноручно устроенных могил во дворах растет. Эксгумация де-факто остановлена", - добавил Андрющенко.

Напомним, что оккупанты начинают закрывать Мариуполь на карантин на фоне заявлений о вспышке холеры.

После чего стало известно, что ВОЗ готовится к возможной вспышке холеры в городе и туда уже завезли средства для лечения и вакцинации.

Добавим, что Мариупольский городской совет призывает Организацию Объединенных Наций создать зеленые коридоры для эвакуации жителей из-за возможной вспышки инфекционных заболеваний.

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