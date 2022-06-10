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Мэрия призывает ООН создать коридоры из Мариуполя из-за угрозы вспышки холеры

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Мариуполь, Пятница 10 июня 2022 17:40
Мэрия призывает ООН создать коридоры из Мариуполя из-за угрозы вспышки холеры Фото: Мариуполь (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Мариупольский городской совет призывает Огранизацию Объединенных Наций создать зеленые коридоры для эвакуации жителей из-за возможной вспышки инфекционных заболеваний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мариуполя Вадима Бойченко.

Отмечается, что эпидемическая ситуация в оккупированном городе с каждым днем ухудшается. Массовые захоронения вместе с дождями и повышение температуры воздуха могут вызвать массовый рост инфекционных заболеваний.

В мэрии отмечают, что 10 тысяч мариупольцев могут погибнуть до конца года из-за холеры, дизентерии и других опасных инфекционных болезней.

"Поэтому нужно объединиться международным миссиям Красного Креста и ООН для создания устойчивых зеленых коридоров для начала массовой эвакуации людей из города пока еще не поздно", - отмечает мэр Мариуполя.

Мэрия призывает ООН создать коридоры из Мариуполя из-за угрозы вспышки холеры

Напомним, ВОЗ готовится к возможной вспышке холеры в Мариуполе. Туда уже завезли средства для лечения и вакцинации.

Между тем оккупационные власти начинают закрывать город на карантин.

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