Мэрия призывает ООН создать коридоры из Мариуполя из-за угрозы вспышки холеры
Мариупольский городской совет призывает Огранизацию Объединенных Наций создать зеленые коридоры для эвакуации жителей из-за возможной вспышки инфекционных заболеваний.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мариуполя Вадима Бойченко.
Отмечается, что эпидемическая ситуация в оккупированном городе с каждым днем ухудшается. Массовые захоронения вместе с дождями и повышение температуры воздуха могут вызвать массовый рост инфекционных заболеваний.
В мэрии отмечают, что 10 тысяч мариупольцев могут погибнуть до конца года из-за холеры, дизентерии и других опасных инфекционных болезней.
"Поэтому нужно объединиться международным миссиям Красного Креста и ООН для создания устойчивых зеленых коридоров для начала массовой эвакуации людей из города пока еще не поздно", - отмечает мэр Мариуполя.
Напомним, ВОЗ готовится к возможной вспышке холеры в Мариуполе. Туда уже завезли средства для лечения и вакцинации.
Между тем оккупационные власти начинают закрывать город на карантин.