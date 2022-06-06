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В Мариуполе заговорили о холере, а город закрыли на карантин

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Украина, Понедельник 06 июня 2022 15:29
В Мариуполе заговорили о холере, а город закрыли на карантин
Автор: Евгений Прокопенко

Российская оккупационная власть начинает закрывать захваченный Мариуполь на карантин. Говорят, что в городе распространяется холера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в эфире национального телемарафона.

"Мы наблюдаем, как город закрывается. Кроме того, начала поступать информация, что российская сторона в Ростове-на-Дону подготовила уже отдельные инфекционные отделения, где они готовятся принимать собственных военных, которые могут попадать в результате эпидемии, и слово "холера" звучит внутри города, внутри оккупационных властей и их кураторов", - сказал он.

По его словам, Россия выбрала самый циничный вариант борьбы с эпидемией, заблокировав людей в Мариуполе. Оккупанты решили оставить все, как есть и "кто выживет, тот выживет".

Андрющенко добавил, что гуманитарная ситуация становится все хуже: питьевую воду жители Мариуполя получают раз в два дня, есть проблема с едой. Оккупанты сообщили, что бесплатную еду с 1 июля будут получать только пенсионеры и люди с инвалидностью.

Напомним, в Мариуполе оккупационная самопровозглашенная власть приняла решение остановить перемещение между районами города и запретила выезд из него. Оккупанты продолжают фильтрационные мероприятия и ищут проукраинских граждан.

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