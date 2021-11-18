Угроза еще не была такой острой. Украина боится нападения России по сценарию "Крым 2.0", - посол

По словам Мельника, Россия разместила 114 тысяч солдат у восточной границы Украины и на оккупированном Донбассе, а еще более 30 тысяч российских военных находятся в оккупированном Крыму. Кроме того, еще несколько тысяч солдат Россия перебросила в Беларусь.

"После последних масштабных военных учений Кремля в апреле и осенью этого года россияне оставили (на местах дислокации - ред.) тяжелое вооружение. Более 30 тактических батальонных групп находятся в постоянной боевой готовности почти в 250 километрах от украинской границы",- рассказал он.

Как отметил посол, власти убеждены, что российские военные маневры имеют своей целью одно - подготовиться к атаке внутри Украины.

"Мы боимся, что может произойти новое военное вторжение по сценарию "Крым 2.0". Еще никогда, начиная с 2014 года, когда россияне силой оружия оккупировали Крым и часть Восточной Украины, угроза новой широкомасштабной интервенции не была такой острой, как сегодня. У нас царит наивысшая степень тревоги",- добавил Мельник.

В то же время, по мнению дипломата, недавний миграционный кризис на границе Польши и Беларуси является ничем иным, как "дымовой завесой, чтобы замаскировать тайную военную деятельность России вблизи восточной границы Украины и на Донбассе".

"Делается четкий расчет на то, чтобы люди в Германии больше не беспокоились новым наступлением на Востоке, которое тайно готовит Путин. Руководитель Кремля надеется, что внимание общественности (на такие агрессивные действия - ред.) существенно ослабится", - пояснил посол.

Поэтому, как отметил Мельник, важно, чтобы новое коалиционное правительство Германии направил Кремлю "жесткий сигнал" о том, что его тактика дестабилизации и попытки шантажа не принесут желаемого результата, а также остановило "Северный поток-2" и ужесточило санкции против России.