Загроза ще не була такою гострою. Україна боїться нападу Росії за сценарієм "Крим 2.0", - посол

За словами Мельника, Росія розмістила 114 тисяч солдатів біля східного кордону України та на окупованому Донбасі, а ще понад 30 тисяч російських військових перебуває в окупованому Криму. Крім того, ще кілька тисяч солдатів Росія перекинула в Білорусь.

"Після останніх масштабних військових навчань Кремля у квітні та восени цього року росіяни залишили (на місцях дислокації - ред.) тяжке озброєння. Понад 30 тактичних батальйонних груп перебувають у постійній бойовій готовності майже за 250 кілометрів від українського кордону", - розповів він.

Як зазначив посол, влада переконана, що російські військові маневри мають на меті одне - підготуватися до атаки всередині України.

"Ми боїмося, що може статися нове воєнне вторгнення за сценарієм "Крим 2.0". Ще ніколи, починаючи із 2014 року, коли росіяни силою зброї окупували Крим і частину Східної України, загроза нової широкомасштабної інтервенції не була такою гострою, як сьогодні. У нас панує найвищий ступінь тривоги", - додав Мельник.

Водночас, на думку дипломата, нещодавня міграційна криза на кордоні Польщі та Білорусі є нічим іншим, як "димовою завісою, щоб замаскувати таємну військову діяльність Росії поблизу східного кордону України і на Донбасі".

"Робиться чіткий розрахунок на те, аби люди у Німеччині більше не переймалися новим наступом на сході, який таємно готує Путін. Керманич Кремля сподівається, що увага громадськості (на такі агресивні дії - ред.) істотно послабиться", - пояснив посол.

Тому, як наголосив Мельник, важливо, щоб новий коаліційний уряд Німеччини надіслав Кремлю "жорсткий сигнал" про те, що його тактика дестабілізації та спроби шантажу не принесуть бажаного результату, а також зупинив "Північний потік-2" та посилив санкції проти Росії.