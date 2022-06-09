Есть угроза атаки на Одесскую область: в ОВА назвали направление

По его словам, в начале марта через Дунай в Одесскую область проникали российские диверсионно-разведывательные группы.

"Для нас все закончилось хорошо, потому что наши военные отреагировали", - отметил спикер.

Что касается врага, то они понесли потери, некто успел отступить.

"Больше таких попыток не было, но риски остаются", - отметил спикер.

По словам Братчука, это направление тщательно отслеживается украинскими военными.