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Есть угроза атаки на Одесскую область: в ОВА назвали направление

Фото: представитель Одесской ОВА Сергей Братчук (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска могут попытаться атаковать Одесскую область из Черного моря через Дунай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в эфире национального телемарафона представителя Одесской ОВА Сергея Братчука.

По его словам, в начале марта через Дунай в Одесскую область проникали российские диверсионно-разведывательные группы.

"Для нас все закончилось хорошо, потому что наши военные отреагировали", - отметил спикер.

Что касается врага, то они понесли потери, некто успел отступить.

"Больше таких попыток не было, но риски остаются", - отметил спикер.

По словам Братчука, это направление тщательно отслеживается украинскими военными.

Как сообщалось, российские войска утром 4 июня нанесли очередной ракетный удар по Одесской области. В результате пострадали два человека.

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Одесса