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Российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области. Есть пострадавшие

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Одесская область, Суббота 04 июня 2022 17:25
Российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области. Есть пострадавшие Фото: Россия снова нанесла ракетный удар (facebook.com/okPivden)
Автор: Александр Мороз

Российские войска утром 4 июня 2022 года нанесли очередной ракетный удар по Одесской области. В результате пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Юг".

Сообщается, что ракеты Х-59 были запущены с самолетов стратегической авиации. Они попали на территорию сельскохозяйственного предприятия и в складские помещения.

"Пожар оперативно ликвидировали спасатели. Предварительно, 2 пострадавших. На месте работает следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Фото: последствия ракетного удара (facebook.com/okPivden)

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня над Одесской областью сбили еще один российский боевой беспилотник "Форпост".

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