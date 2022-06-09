Є загроза атаки на Одеську область: в ОВА назвали напрямок

Російські війська можуть спробувати атакувати Одеську область з Чорного моря через Дунай.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в ефірі національного телемарафону речника Одеської ОВА Сергія Братчука.
За його словами, на початку березня через Дунай в Одеську область проникали російські диверсійно-розвідувальні групи.
"Для нас все закінчилося добре, тому що наші військові відреагували", - зазначив спікер.
Що стосується ворога, то вони понесли втрати, дехто встиг відступити.
"Більше таких спроб не було, але ризики залишаються", - зазначив спікер.
За словами Братчука, цей напрямок ретельно відстежують українські військові.
Як повідомлялося, російські війська вранці 4 червня завдали чергового ракетного удару по Одеській області. В результаті постраждали двоє людей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.