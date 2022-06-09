Є загроза атаки на Одеську область: в ОВА назвали напрямок

За його словами, на початку березня через Дунай в Одеську область проникали російські диверсійно-розвідувальні групи.

"Для нас все закінчилося добре, тому що наші військові відреагували", - зазначив спікер.

Що стосується ворога, то вони понесли втрати, дехто встиг відступити.

"Більше таких спроб не було, але ризики залишаються", - зазначив спікер.

За словами Братчука, цей напрямок ретельно відстежують українські військові.