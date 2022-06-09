RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Є загроза атаки на Одеську область: в ОВА назвали напрямок

Фото: речник Одеської ОВА Сергій Братчук (facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська можуть спробувати атакувати Одеську область з Чорного моря через Дунай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в ефірі національного телемарафону речника Одеської ОВА Сергія Братчука.

За його словами, на початку березня через Дунай в Одеську область проникали російські диверсійно-розвідувальні групи.

"Для нас все закінчилося добре, тому що наші військові відреагували", - зазначив спікер.

Що стосується ворога, то вони понесли втрати, дехто встиг відступити.

"Більше таких спроб не було, але ризики залишаються", - зазначив спікер.

За словами Братчука, цей напрямок ретельно відстежують українські військові.

Як повідомлялося, російські війська вранці 4 червня завдали чергового ракетного удару по Одеській області. В результаті постраждали двоє людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса