Массовые протесты в Казахстане: в МИД ответили, есть ли среди задержанных украинцы
Фото: массовые протесты в Казахстане (t.me/nexta_live)
С начала массовых протестов в Казахстане - силовики страны задержали около 6 тысяч человек. В Министерстве иностранных дел ответили, есть ли среди задержанных граждане Украины.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.
"По информации МИД Украины, погибших, пострадавших или задержанных украинцев во время массовых мероприятий в Казахстане нет", - заявил Николенко.
Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности скандала, о задержании известного пианиста из Киргизии в Казахстане.
Также, на фоне массовых протестов в стране, в результате обстрела погибли трое детей.