ru ua
Вс, 09 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Массовые протесты в Казахстане: в МИД ответили, есть ли среди задержанных украинцы

Новина українською →
Воскресенье 09 января 2022 14:35
Массовые протесты в Казахстане: в МИД ответили, есть ли среди задержанных украинцы Фото: массовые протесты в Казахстане (t.me/nexta_live)
Автор: Сергей Пышкин

С начала массовых протестов в Казахстане - силовики страны задержали около 6 тысяч человек. В Министерстве иностранных дел ответили, есть ли среди задержанных граждане Украины.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

"По информации МИД Украины, погибших, пострадавших или задержанных украинцев во время массовых мероприятий в Казахстане нет", - заявил Николенко.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности скандала, о задержании известного пианиста из Киргизии в Казахстане.

Также, на фоне массовых протестов в стране, в результате обстрела погибли трое детей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Казахстан Украина
NEWS
В Украине с января выросли налоги: для кого и на сколько
В Украине с января выросли налоги: для кого и на сколько
DAILY
Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане