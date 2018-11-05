ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Угроз жизни Балуха на данный момент нет, - Чийгоз

Новости » Общество    05.11.2018 - 21:46
Фото: Владимир Балух (facebook.com petroporoshenko)
Фото: Владимир Балух (facebook.com petroporoshenko)

Голодовку Балух пока не возобновил

Осужденный в Крыму украинский активист Владимир Балух, находящийся в Керченской колонии №2, пока не возобновил голодовку. Об этом сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Крым.Реалии".

"Каких-то угроз жизни Владимира Балуха на данный момент нет. Голодовку он пока не возобновил", - сказал Чийгоз.

Отметим, ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал российской стороне список украинских политзаключенных.

Ранее Порошенко заявил, что во время визита в Хельсинки поднимет вопрос освобождения украинских политзаключенных, в частности режиссера Олега Сенцова, журналиста Романа Сущенко и активиста Владимира Балуха.

Напомним, адвокат Ольга Динзе сообщила, что Дмитрий Динзе и архиепископ Крымский и Симферопольский УПЦ КП Климент не смогли посетить украинского политзаключенного и активиста Владимира Балуха по причине того, что он находится на карантине в Керченской колонии.

Польша наградила Сенцова премией "За человеческое достоинство" Политзаключенный Балух прекращает голодовку
Новости Украины КрымВладимир Балухполитзаключенные
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь