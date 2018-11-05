Угроз жизни Балуха на данный момент нет, - Чийгоз

Фото: Владимир Балух (facebook.com petroporoshenko)

Голодовку Балух пока не возобновил

Осужденный в Крыму украинский активист Владимир Балух, находящийся в Керченской колонии №2, пока не возобновил голодовку. Об этом сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Крым.Реалии".

"Каких-то угроз жизни Владимира Балуха на данный момент нет. Голодовку он пока не возобновил", - сказал Чийгоз.

Отметим, ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал российской стороне список украинских политзаключенных.

Ранее Порошенко заявил, что во время визита в Хельсинки поднимет вопрос освобождения украинских политзаключенных, в частности режиссера Олега Сенцова, журналиста Романа Сущенко и активиста Владимира Балуха.

Напомним, адвокат Ольга Динзе сообщила, что Дмитрий Динзе и архиепископ Крымский и Симферопольский УПЦ КП Климент не смогли посетить украинского политзаключенного и активиста Владимира Балуха по причине того, что он находится на карантине в Керченской колонии.