Загроз життю Балуха на даний момент немає, - Чийгоз

Фото: Володимир Балух (facebook.com petroporoshenko)

Голодування Балух поки не відновив

Засуджений в Криму український активіст Володимир Балух, який знаходиться в Керченській колонії №2, поки не відновив голодування. Про це повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Крим.Реалії".

"Якихось загроз життю Володимира Балуха на даний момент немає. Голодування він поки не відновив", - сказав Чийгоз.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган передав російській стороні список українських політв'язнів.

Раніше Порошенко заявив, що під час візиту в Гельсінкі підніме питання звільнення українських політв'язнів, зокрема режисера Олега Сенцова, журналіста Романа Сущенко та активіста Володимира Балуха.

Нагадаємо, адвокат Ольга Дінзе повідомила, що Дмитро Дінзе і архієпископ Кримський і Сімферопольський УПЦ КП Климент не змогли відвідати українського політв'язня і активіста Володимира Балуха з причини того, що він знаходиться на карантині в Керченській колонії.