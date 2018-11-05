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Загроз життю Балуха на даний момент немає, - Чийгоз

Новини » Суспільство    05.11.2018 - 21:46
Фото: Володимир Балух (facebook.com petroporoshenko)
Фото: Володимир Балух (facebook.com petroporoshenko)

Голодування Балух поки не відновив

Засуджений в Криму український активіст Володимир Балух, який знаходиться в Керченській колонії №2, поки не відновив голодування. Про це повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Крим.Реалії".

"Якихось загроз життю Володимира Балуха на даний момент немає. Голодування він поки не відновив", - сказав Чийгоз.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган передав російській стороні список українських політв'язнів.

Раніше Порошенко заявив, що під час візиту в Гельсінкі підніме питання звільнення українських політв'язнів, зокрема режисера Олега Сенцова, журналіста Романа Сущенко та активіста Володимира Балуха.

Нагадаємо, адвокат Ольга Дінзе повідомила, що Дмитро Дінзе і архієпископ Кримський і Сімферопольський УПЦ КП Климент не змогли відвідати українського політв'язня і активіста Володимира Балуха з причини того, що він знаходиться на карантині в Керченській колонії.

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