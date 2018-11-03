Порошенко во время визита в Хельсинки поднимет вопрос освобождения политзаключенных

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Также об этом Порошенко будет говорить в Париже

Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Хельсинки поднимет вопрос освобождения украинских политзаключенных, в частности режиссера Олега Сенцова, журналиста Романа Сущенко и активиста Владимира Балуха. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter президента.

"Вопрос освобождения украинских заключенных я буду поднимать во время визита в Хельсинки 7 ноября, в Париже - 11 ноября. Мы будем делать все возможное и не теряем оптимизма, чтобы и Олег Сенцов, и Роман Сущенко, и Владимир Балух и другие политззаключенные оказались дома", - сообщил Порошенко.

Напомним, ранее в РФ заявили об улучшении состояния здоровья Сенцова. Как сообщают в России, Сенцов "вернулся к активной творческой жизни" и пишет несколько книг и пьесу.

Отметим, ранее РБК-Украина сообщало, что украинский политзаключенный Олег Сенцов прекратил голодовку 6 октября 2018 года. В своем заявлении Сенцов отметил, что прекращает голодовку в связи с критическим состоянием здоровья и патологическими изменениями в организме. За время голодовки он похудел на 12 кг.

По словам сестры Сенцова Натальи Каплан, украинец вышел из голодания с тяжелыми последствиями для здоровья.