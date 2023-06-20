Венгерский министр заявил, что Будапешт не причастен к вывозу украинских пленных из РФ

В Венгрии заявили, что власти страны якобы не причастны к вывозу из России 11 украинских военнопленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, которое приводит Index .

Сийярто, выступая в Парламентской ассамблее Совета Европы, отметил, что вывоз украинских военнопленных из России является хорошей новостью, ведь они на свободе.

При этом министр заявил, что передача пленных Венгрии последовала после "консультаций между церковными и религиозными организациями, где венгерское государство совершенно не было привлечено".

"На основании этого соглашения эти люди были освобождены, и они свободные люди, они могут свободно передвигаться по Венгрии, они могут делать, что хотят, если они хотят связаться с украинскими властями, они могут это делать свободно, я могу вам это гарантировать", - сказал он.

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Госсекретарь Венгрии по международным связям Золтан Ковач сказал в комментарии CNN заявил, что военные были освобождены после сотрудничества между Русской православной церковью и Венгерской благотворительной службой Мальтийского ордена.

По его словам, военные поехали в Венгрию якобы по собственному желанию.

Ковач отметил, что большинство военных также имели венгерское гражданство, а остальные "получили статус беженца в Венгрии".

При этом он возразил, что венгерское правительство отказало украинским дипломатам в доступе к ним. По его словам, "венгерское правительство больше не следит за их перемещениями".

Россия передала Венгрии украинских пленных

Источники РБК-Украина сообщали, что Русская православная церковь намеревалась передать 11 украинских военнопленных Венгрии. При этом решение не было согласовано с Украиной.

9 июня в Венгрии подтвердили передачу им пленных украинцев из России.

Позже венгерского посла вызвали в МИД Украины из-за этого случая.

Важно, что украинские дипломаты так и не получили доступ к пленным в Венгрии. По данным МИД, их могут удерживать в изоляции и без доступа к открытым источникам информации. Поэтому ведомство требует допустить консула к украинцам, чтобы он мог оценить их состояние и оказать консульскую помощь.

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