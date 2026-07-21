Угорська прокуратура нагрянула з обшуками в офіси партії Орбана

В Угорщині прокуратура провела слідчі дії в офісах, де розташовані сервери партії "Фідес" експрем’єра Віктора Орбана. У партії вже заявили про тиск з боку "авторитарного режиму".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Фідес", допис прем'єра країни Петера Мадяра та коментар речниці Головної слідчої прокуратури Угорщини 24.hu .

У партії заявили, що слідчі прокуратури прийшли без попередження для вилучення системи зв’язку та баз даних політсили.

"З 1990 року, з моменту падіння комунізму, в Угорщині не було подібних прецедентів", - йдеться у заяві "Фідес".

Мадяр зазначив, що суспільство чекає від прокуратури пояснень: яке саме провадження розслідують та які матеріали були вилучені.

Позиція прокуратури

Речниця Головної слідчої прокуратури Маріанна Бодо підтвердила проведення слідчих дій, однак спростувала інформацію про вилучення серверів "Фідес".

За її словами, прокуратура округу Бач-Кішкун проводить розслідування щодо діяльності Національного культурного фонду. Справу відкрито за підозрою у неналежному управлінні та інших правопорушеннях.

Вона пояснила, що деталі провадження наразі не розголошують в інтересах слідства.