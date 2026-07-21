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Венгерская прокуратура нагрянула с обысками в офисы партии Орбана

18:08 21.07.2026 Вт
2 мин
В "Фидес" уже заявляют об "авторитарном режиме" и давлении
aimg Валерий Ульяненко
Венгерская прокуратура нагрянула с обысками в офисы партии Орбана Фото: Виктор Орбан (facebook com orbanviktor)
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В Венгрии прокуратура провела следственные действия в офисах, где расположены серверы партии "Фидес" экс-премьера Виктора Орбана. В партии уже заявили о давлении со стороны "авторитарного режима".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Фидес", сообщение премьера страны Петера Мадьяра и комментарий пресс-секретаря Главной следственной прокуратуры Венгрии 24.hu.

В партии заявили, что следователи прокуратуры пришли без уведомления для изъятия системы связи и баз данных политсилы.

"С 1990 года, с момента падения коммунизма в Венгрии не было подобных прецедентов", - говорится в заявлении "Фидес".

Мадьяр отметил, что общество ждет от прокуратуры объяснений: какое именно производство расследуют и какие материалы были изъяты.

Позиция прокуратуры

Представитель Главной следственной прокуратуры Марианна Бодо подтвердила проведение следственных действий, однако опровергла информацию об изъятии серверов "Фидес".

По ее словам, прокуратура округа Бач-Кишкун проводит расследование деятельности Национального культурного фонда. Дело открыто по подозрению в ненадлежащем управлении и других правонарушениях.

Она объяснила, что детали производства пока не разглашаются в интересах следствия.

Напомним, после победы на выборах Мадьяр начал перезагрузку политической системы и медиапространства, сформировавшихся во времена Орбана. Депутаты одобрили изменения в Конституцию, которые делают невозможным возвращение Орбана на должность премьера.

Кроме того, крупнейший государственный телеканал Венгрии M1 прекратил выпуск информационных программ и публично попросил прощения у зрителей за многолетнее распространение лжи.

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