Угорщину цікавить транзит російського газу через Україну після 2024 року

Як зазначається у матеріалі, цю тему було порушено під час візиту глави МЗС Угорщини Петера Сійярто до України у січні поточного року. "Угорська сторона торкалася питання транзиту", - сказав співрозмовник, знайомий зі змістом переговорів. Однак ця тема не набула розвитку під час двосторонньої зустрічі.

Угорщина до жовтня 2021 року отримувала російський газ транзитом через Україну, а потім підписала новий контракт із постачанням "Турецького потоку".

Інтерес до транзиту газу через Україну викликаний тим, що цей маршрут постачання дешевше, ніж через "Турецький потік".

Транзит після 2024 року

Раніше повідомлялося, що питання про продовження транзиту порушувало під час свого візиту в Україну та прем'єр Словаччини Роберт Фіцо. "Виникла домовленість про те, що транзит російського газу через Україну, ймовірно, продовжиться, і це хороша новина", - заявив Фіцо у Facebook після зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем в Ужгороді наприкінці січня.

Після заяви Фіцо у Києві не виключили, що компанії країн ЄС самі зможуть замовляти транзитні потужності української ГТС для російського газу.

При цьому Європейська комісія вважає , що навіть держави-члени, які найбільше залежні від російського газу, зможуть пережити повне припинення поставок з країни. За українським маршрутом минулого року пройшло близько 14 млрд кубометрів, майже половина з яких пішла до Австрії.