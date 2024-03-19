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Венгрию интересует транзит российского газа через Украину после 2024 года

Фото: Венгрия хочет получать российский газ после 2024 года (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов

Венгрия интересуется перспективой продолжения транзита российского газа через Украину после завершения действия транзитного контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" после 2025 года.

Как отмечается в материале, эта тема была затронута в ходе визита главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Украину в январе текущего года. “Вопрос транзита затрагивался венгерской стороной”, - сказал собеседник, знакомый с содержанием переговоров. Однако эта тема не получила развития в ходе двусторонней встречи.

Венгрия до октября 2021 года получала российский газ транзитом через Украину, а затем подписала новый контракт с поставкой по "Турецкому потоку".

Интерес к транзиту газа через Украину вызван тем, что этот маршрут поставок дешевле, чем через "Турецкий поток".

Транзит после 2024 года

Ранее сообщалось, что вопрос о продлении транзита поднимал в ходе своего визита в Украину и премьер Словакии Роберт Фицо. "Возникла договоренность о том, что транзит российского газа через Украину, вероятно, продолжится, и это хорошая новость", - заявил Фицо в Facebook после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Ужгороде в конце января.

После заявления Фицо в Киеве не исключили, что компании стран ЕС сами смогут заказывать транзитные мощности украинской ГТС для российского газа.

При этом Европейская комиссия считает, что даже государства-члены, наиболее зависимые от российского газа, смогут пережить полное прекращение поставок из страны. По украинскому маршруту в прошлом году прошло около 14 млрд кубометров, почти половина из которых пошла в Австрию.

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ВенгрияТранзит газа