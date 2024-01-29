Угорщина просить повернути права своїй меншині на Закарпатті, які були до 2015 року
Угорщина просить Україну повернути права своїй національній меншині на Закарпатті, які були до 2015 року.
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну прес-конференцію з головою МЗС України Дмитром Кулебою та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.
"Ми прибули сюди аби відновити добросусідські відносини, перед нами довгий шлях, але ми з угорського боку готові виконати цю роботу. На Закарпатті угорці та українці живуть у мирі", - заявив він.
Сійярто повідомив, що під час зустрічі були оговоренні важкі питання. Зокрема, він додав, що в останній час Україна та Угорщина мали недобросусідські відносини.
"Починаючи з 2017 року, приймали такі закони, які зменшували права угорської нацменшини. В грудні парламент прийняв закон, який це зупинив. Але у нас прохання - може, це і занадто, і ви вважатимете що, я не ввічливий, - але ми просимо повернути угорській меншині усі ті права, які вона мала до 2015 року. Ми нічого більше не просимо", - заявив угорський міністр.
Відносини між Україною та Угорщиною
Відносини між Україною та Угорщиною загострились ще у 2017 році, коли Верховна рада ухвалила закон про освіту, який передбачає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова. Проте відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або кілька дисциплін на двох і більше мовах.
Це, своєю чергою, неодноразово викликало обурення з боку Угорщини, яка звинувачувала Україну в нібито проблемах нацменшин в Закарпатті, а тим часом прем'єр-міністр країни Віктор Орбан регулярно відзначався абсурдними заявами.
Правки до закону про нацменшини
8 грудня минулого року Верховна рада схвалила низку законопроєктів, серед яких був №10288-1 щодо захисту прав національних меншин в окремих сферах з урахуванням рекомендацій Ради Європи. Усі закони вже були підписані президентом Володимиром Зеленським.
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