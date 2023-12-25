З Угорщиною чи без. Країни Євросоюзу схвалять 50 млрд євро для України, - Кулеба

Він зазначив, що оформлення рішення про 50 млрд євро для України перенесли на початок 2024 року не через вето Угорщини. Таким чином, 26 держав ЄС хотіли дати час Будапешту, щоб домовитися про приєднання до виділення коштів, оскільки "в ЄС не хочуть ситуації, коли постійно приймається рішення без однієї країни".

"Рішення про те, що Україна отримає ці гроші, буде. Питання залишилося одне: чи зроблять це 27 країн разом - усі члени ЄС включно з Угорщиною, і Угорщині дали місяць на проведення додаткових переговорів, - чи ці гроші виділять 26 країн Європейського союзу без Угорщини", - уточнив міністр.

Він додав, що питання у внутрішній єдності блоку. І зараз 26 країн докладають усіх зусиль, щоб його зберегти. Але якщо цього не вдасться, то "гроші все одно буде виділено".

50 млрд євро для України

Нагадаємо, ще минулого року у Євросоюзі запропонували виділити для України 50 млрд євро до 2027 року.

Щоб реалізувати таку ініціативу, її мають схвалити всі лідери країн-членів ЄС. Питання розглядали на саміті Євроради. Виділення коштів все ж таки не підтримали, оскільки Угорщина наклала вето.

Згодом голова Євроради Шарль Мішель пообіцяв знову винести це питання на розгляд лідерів на початку 2024 року. Це станеться на спецсаміті, який відбудеться 1 лютого.

Навіть сам прем'єр Угорщини Віктор Орбан вже визнав, що ЄС може виділити 50 млрд. євро для України без його країни.