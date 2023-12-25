RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

С Венгрией или без. Страны Евросоюза одобрят 50 млрд евро для Украины, - Кулеба

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Страны Евросоюза одобрят решение о выделении 50 млрд евро для Украины. Это произойдет даже несмотря на возможное вето Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, которое транслировали в эфире телемарафона.

Он отметил, что оформление решения о 50 млрд евро для Украины перенесли на начало 2024 года не из-за вето Венгрии. Таким образом 26 государств ЕС хотели дать время Будапешту, чтобы договориться о присоединении к выделению средств, поскольку "в ЕС не хотят ситуации, когда постоянно принимается решение без одной страны". 

"Решение о том, что Украина получит эти деньги, будет. Вопрос остался один: или это сделают 27 стран вместе - все члены ЕС включительно с Венгрией, и Венгрии дали месяц на проведение дополнительных переговоров - или эти деньги выделят 26 стран Европейского союза без Венгрии", - уточнил министр. 

Он добавил, что вопрос во внутреннем единстве блока. И сейчас 26 стран прилагают все усилия, чтобы его сохранить. Но если этого не удастся, то “деньги все равно будут выделены”. 

50 млрд евро для Украины

Напомним, еще в прошлом году в Евросоюзе предложили выделить для Украины 50 млрд евро до 2027 года. 

Для того, чтобы реализовать такую инициативу, ее должны одобрить все лидеры стран-членов ЕС. Вопрос рассматривали на саммите Евросовета. Выделение средств все же не поддержали, поскольку Венгрия наложила вето. 

Позже глава Евросовета Шарль Мишель пообещал снова вынести этот вопрос на рассмотрение лидеров в начале 2024 года. Это произойдет на спецсаммите, который пройдет 1 февраля

Даже сам премьер Венгрии Виктор Орбан уже признал, что ЕС может выделить 50 млрд евро для Украины без его страны

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныДмитрий КулебаЕвросоюзПомощь Украине