В Угорщині заявили, що владнали "непорозуміння" з Україною і можуть приєднатись до С8

Угорщина та Україна врегулювали дипломатичні непорозуміння, які виникли між країнами, зокрема довкола "Карпатської вісімки".

Про це заявила міністр закордонних справ Угорщини Аніта Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Index .

Вона зазначила, що під час заходів у рамках Генеральної Асамблеї ООН вона провела декілька зустрічей із міністром закордонних справ України. У результаті діалогу сторонам вдалося зняти напругу та владнати суперечки.

Орбан розповіла, що поки публічна увага була прикута до подій у соціальних мережах, за лаштунками тривав постійний переговорний процес. Вона також підкреслила, що Угорщина не виключає свого входження до "Карпатської вісімки" в майбутньому.

"Ми з радістю беремо участь у будь-якій регіональній та двосторонній співпраці, яка відповідає інтересам Угорщини", - наголосила дипломатка, додавши, що для цього кроку необхідні попередній діалог та відповідна підготовка.

Зберігання палива для України

Крім того Орбан торкнулася питання енергетичної співпраці та підтвердила позицію уряду та прем'єр-міністра Петера Мадяра щодо паливних резервів.

За її словами, на території Угорщини не буде стратегічних потужностей для зберігання палива та нафтопродуктів для України.