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В Угорщині заявили, що владнали "непорозуміння" з Україною і можуть приєднатись до С8

22:16 25.09.2026 Пт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
В Угорщині заявили, що владнали "непорозуміння" з Україною і можуть приєднатись до С8 Фото: Аніта Орбан (Getty Images)
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Угорщина та Україна врегулювали дипломатичні непорозуміння, які виникли між країнами, зокрема довкола "Карпатської вісімки".

Про це заявила міністр закордонних справ Угорщини Аніта Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Index.

Вона зазначила, що під час заходів у рамках Генеральної Асамблеї ООН вона провела декілька зустрічей із міністром закордонних справ України. У результаті діалогу сторонам вдалося зняти напругу та владнати суперечки.

Орбан розповіла, що поки публічна увага була прикута до подій у соціальних мережах, за лаштунками тривав постійний переговорний процес. Вона також підкреслила, що Угорщина не виключає свого входження до "Карпатської вісімки" в майбутньому.

"Ми з радістю беремо участь у будь-якій регіональній та двосторонній співпраці, яка відповідає інтересам Угорщини", - наголосила дипломатка, додавши, що для цього кроку необхідні попередній діалог та відповідна підготовка.

Зберігання палива для України

Крім того Орбан торкнулася питання енергетичної співпраці та підтвердила позицію уряду та прем'єр-міністра Петера Мадяра щодо паливних резервів.

За її словами, на території Угорщини не буде стратегічних потужностей для зберігання палива та нафтопродуктів для України.

Нагадаємо, Петер Мадяр заявляв, що Україна запрошувала Угорщину стати учасницею "Карпатської вісімки". Водночас він наголосив, що Будапешт має причини цього не робити.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський 18 вересня заявив про заснування нового формату співпраці - "Карпатської вісімки". Він об'єднає Україну та сім європейських країн, а також ЄС.

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Україна Угорщина Петер Мадяр
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