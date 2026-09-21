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Угорщина відмовилася від запрошення України до "Карпатської вісімки"

20:04 21.09.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Бджола
Угорщина відмовилася від запрошення України до "Карпатської вісімки" Фото: Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр (Getty Images)
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Україна запрошувала Угорщину стати учасницею "Карпатської вісімки". Проте країна має причини цього не робити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра під час виступу у парламенті, пише HVG.

Угорщина не приєдналася до "Карпатської вісімки"

Мадяр заявив, що його країна не є членом формату "Карпатської вісімки", який хоче посилити співпрацю між країнами відповідного регіону.

Угорський прем'єр заявив, що Будапешт отримав від України запрошення приєднатися до формату. Проте не прийняв його, тому що мав причини.

"Нас запросили, і ми з поважних причин не поїхали", – каже Мадяр.

При цьому він не пояснив, чому Угорщина не братиме участі.

За словами видання, Державний секретаріат Міністерства закордонних справ підтвердив заяву прем'єр-міністра про те, що Угорщина не приєдналася до "Карпатської вісімки". Проте пояснень теж не надав.

"Карпатська вісімка"

Президент України Володимир Зеленський 18 вересня заявив про заснування нового формату співпраці - "Карпатської вісімки".

Союз об'єднає Україну та сім європейських країн (Румунію, Сербію, Польщу, Словаччину, Чехію, Австрію, Угорщину), а також ЄС.

Також повідомлялося, що новий формат співпраці України та її союзників у межах Карпатської вісімки допоможе країні на шляху до вступу до Євросоюзу.

Крім того, за словами Зеленського, створення альянсу має зблизити країни та сформувати новий майданчик для розв'язання спільних завдань.

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Україна Угорщина Петер Мадяр
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