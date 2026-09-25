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В Венгрии заявили, что уладили "недоразумения" с Украиной и могут присоединиться к С8

22:16 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
В Венгрии заявили, что уладили "недоразумения" с Украиной и могут присоединиться к С8 Фото: Анита Орбан (Getty Images)
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Венгрия и Украина урегулировали дипломатические недоразумения, возникшие между странами, в частности вокруг "Карпатской восьмерки".

Об этом заявила министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Index.

Она отметила, что во время мероприятий в рамках Генеральной Ассамблеи ООН она провела несколько встреч с министром иностранных дел Украины. В результате диалога сторонам удалось снять напряжение и разрешить споры.

Орбан рассказала, что пока публичное внимание было приковано к событиям в социальных сетях, за кулисами продолжался постоянный переговорный процесс. Она также подчеркнула, что Венгрия не исключает своего вхождения в "Карпатскую восьмерку" в будущем.

"Мы с радостью участвуем в любом региональном и двустороннем сотрудничестве, которое отвечает интересам Венгрии", - подчеркнула дипломат, добавив, что для этого шага необходимы предварительный диалог и соответствующая подготовка.

Хранение топлива для Украины

Кроме того, Орбан затронула вопрос энергетического сотрудничества и подтвердила позицию правительства и премьер-министра Петера Мадьяра по топливным резервам.

По ее словам, на территории Венгрии не будет стратегических мощностей для хранения топлива и нефтепродуктов для Украины.

Напомним, Петер Мадьяр заявлял, что Украина приглашала Венгрию стать участницей "Карпатской восьмерки". В то же время он подчеркнул, что у Будапешта есть причины этого не делать.

Отметим, президент Владимир Зеленский 18 сентября заявил об основании нового формата сотрудничества - "Карпатской восьмерки". Он объединит Украину и семь европейских стран и ЕС.

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