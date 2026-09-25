В Венгрии заявили, что уладили "недоразумения" с Украиной и могут присоединиться к С8
Венгрия и Украина урегулировали дипломатические недоразумения, возникшие между странами, в частности вокруг "Карпатской восьмерки".
Об этом заявила министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Index.
Она отметила, что во время мероприятий в рамках Генеральной Ассамблеи ООН она провела несколько встреч с министром иностранных дел Украины. В результате диалога сторонам удалось снять напряжение и разрешить споры.
Орбан рассказала, что пока публичное внимание было приковано к событиям в социальных сетях, за кулисами продолжался постоянный переговорный процесс. Она также подчеркнула, что Венгрия не исключает своего вхождения в "Карпатскую восьмерку" в будущем.
"Мы с радостью участвуем в любом региональном и двустороннем сотрудничестве, которое отвечает интересам Венгрии", - подчеркнула дипломат, добавив, что для этого шага необходимы предварительный диалог и соответствующая подготовка.
Хранение топлива для Украины
Кроме того, Орбан затронула вопрос энергетического сотрудничества и подтвердила позицию правительства и премьер-министра Петера Мадьяра по топливным резервам.
По ее словам, на территории Венгрии не будет стратегических мощностей для хранения топлива и нефтепродуктов для Украины.
Напомним, Петер Мадьяр заявлял, что Украина приглашала Венгрию стать участницей "Карпатской восьмерки". В то же время он подчеркнул, что у Будапешта есть причины этого не делать.
Отметим, президент Владимир Зеленский 18 сентября заявил об основании нового формата сотрудничества - "Карпатской восьмерки". Он объединит Украину и семь европейских стран и ЕС.