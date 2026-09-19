"Потенціал - мільярди євро": Зеленський підбив підсумки саміту Карпатської вісімки
Новий формат співпраці України та її союзників у межах Карпатської вісімки допоможе країні на шляху до вступу до Євросоюзу. Також є величезний фінансовий потенціал.
Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.
Глава держави наголосив, що саме під час першого саміту Карпатської вісімки вдалося спільно започаткувати Карпатську інтеграційну ініціативу.
"Хай Карпатський макрорегіон ЄС буде й надалі міцним. І хай цей формат буде нам підтримкою на шляху вступу до Євросоюзу. Дякую всім лідерам країн С8, представникам бізнесу та нашим карпатським громадам за вагому присутність, перспективні проєкти та домовленості. Потенціал - мільярди євро і взаємне зростання", - додав Зеленський.
Він також нагадав союзникам, що вкрай важливо реалізувати все, що наразі заплановано.
Окрім того, президент пообіцяв залучати додаткові сили та можливості для підтримки транскордонної взаємодії громад.
"І це своя специфіка тут, у Карпатах: гірські громади, а отже, гірські дороги, свої соціальні виклики, свої екологічні виклики", - пояснив Зеленський.
На його переконання, багато із цього можна вирішити тільки разом із сусідами.
Що відомо про Карпатську вісімку?
Карпатська вісімка (С8) - це формат, який об’єднав держави Карпатського макрорегіону.
Йдеться про Україну, Румунію, Польщу, Чехію, Словаччину, Угорщину, Сербію та Австрію та Євросоюз загалом.
Володимир Зеленський публічно оголосив про створення Карпатської вісімки 18 вересня.
Головна ціль такого формату співпраці - посилити взаємодію країн регіону у сфері безпеки, енергетики та економіки.
Нещодавно президент розкрив перші офіційні домовленості усіх учасників С8.