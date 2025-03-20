В Угорщині заявили, що бачать Україну "буферною зоною" між Росією та ЄС

Міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока заявив, що повернення Дональда Трампа до Білого дому свідчить про те, що Євросоюз більше не повинен підтримувати Україну зброєю або грошима.

"Ми не бачимо безпеки Європи в інтеграції України в оборонні системи, але ми бачимо необхідність створення буферної зони між Росією і європейськими оборонними структурами, що відповідає інтересам як Росії, так і Європи", - заявив Бока.

За його словами, "Україна може функціонувати як буферна зона лише в тому випадку, якщо існує консенсус між глобальними гравцями щодо того, що можна і що не можна робити на території України", маючи на увазі насамперед США та Росію.

"В іншому випадку це буде зона конфлікту, а не буферна зона", - зазначив Бока.

Він також стверджує, що "якщо США або ЄС робитимуть щось в Україні без схвалення Путіна, це саме по собі стане джерелом конфлікту".

Позиція Угорщини щодо України

Нагадаємо, Угорщина є головним противником вступу України в Європейський Союз. Зокрема, угорський уряд блокує процес членства України та надання військової та іншої допомоги.

Також Угорщина постійно затягує затвердження санкцій ЄС проти Росії, часто висуваючи власні умови. Цікаво і те, що серед країн-членів ЄС обговорюють можливість ухвалення рішень щодо України без участі Угорщини. Поки це питання лише на стадії попередніх обговорень.

Як писало Politico, ЄС міг би позбавити Угорщину права голосу, але не бажає публічного розриву єдності, який міг би спровокувати такий крок.