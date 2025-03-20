ЄС міг би позбавити Угорщину права голосу, але це "не серйозна перспектива", - Politico

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Як нагадує Politico, два тижні тому, Європейська Рада була змушена опублікувати окреме комюніке щодо України, яке підписали 26 країн-членів, оскільки Угорщина відмовилась його підтримати. Тепер Будапешт погрожує не підтримати й сьогоднішню позицію ЄС.

"Схоже, це новий стандарт", - заявив неназваний високопоставлений дипломат ЄС та додав, що краще мати сильний текст, який підтримали 26 членів ЄС, аніж слабкий, але одностайний.

ЄС міг би вдатись до "ядерного" варіанту, посилаючись на статтю 7.2 Договору про ЄС й позбавити Угорщину права голосу. Втім, поки що це не є серйозною перспективою.

"І не лише тому, що Словаччина може його заблокувати. ЄС хоче уникнути публічного розриву єдності, який міг би спровокувати такий крок", - додає Politico.