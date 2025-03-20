В Венгрии заявили, что видят Украину "буферной зоной" между Россией и ЕС

Министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявил, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом свидетельствует о том, что Евросоюз больше не должен поддерживать Украину оружием или деньгами.

"Мы не видим безопасности Европы в интеграции Украины в оборонные системы, но мы видим необходимость создания буферной зоны между Россией и европейскими оборонными структурами, что отвечает интересам как России, так и Европы", - заявил Бока.

По его словам, "Украина может функционировать как буферная зона лишь в том случае, если существует консенсус между глобальными игроками относительно того, что можно и что нельзя делать на территории Украины", имея в виду прежде всего США и Россию.

"В противном случае это будет зона конфликта, а не буферная зона", - отметил Бока.

Он также утверждает, что "если США или ЕС будут делать что-то в Украине без одобрения Путина, это само по себе станет источником конфликта".

Позиция Венгрии в отношении Украины

Напомним, Венгрия является главным противником вступления Украины в Европейский Союз. В частности, венгерское правительство блокирует процесс членства Украины и предоставления военной и другой помощи.

Также Венгрия постоянно затягивает утверждение санкций ЕС против России, часто выдвигая собственные условия. Интересно и то, что среди стран-членов ЕС обсуждают возможность принятия решений по Украине без участия Венгрии. Пока этот вопрос только на стадии предварительных обсуждений.

Как писало Politico, ЕС мог бы лишить Венгрию права голоса, но не желает публичного разрыва единства, который мог бы спровоцировать такой шаг.