В Угорщині заявили про навчання для військових медиків з України

Міністерство оборони Угорщини заявило про навчання для військових медиків з України. Водночас заперечило будь-які можливі поставки озброєння.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на угорський портал 24.hu.
Як зазначили в Міністерстві оборони Угорщини, Будапешт "не підтримує жодних кроків, які ведуть до ескалації війни", у зв'язку з чим він не має наміру відправляти до України солдатів або ж зброю.
"Тим не менш, як сусідня країна, в рамках найбільшої гуманітарної акції в історії Угорщини, Угорщина допомагає тим, хто потрапив у біду, і тим, хто потребує допомоги. В дусі цього ми надали допомогу в лікуванні поранених українських солдатів, а Збройні сили Угорщини також беруть участь у підготовці українських військових медиків у гуманітарних цілях", - заявили в міністерстві.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова Міністерства закордонних справ Угорщини Петр Сіярто підтвердив нещодавно інформацію про підготовку візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва.
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