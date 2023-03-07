В Угорщині заявили про навчання для військових медиків з України

Як зазначили в Міністерстві оборони Угорщини, Будапешт "не підтримує жодних кроків, які ведуть до ескалації війни", у зв'язку з чим він не має наміру відправляти до України солдатів або ж зброю.

"Тим не менш, як сусідня країна, в рамках найбільшої гуманітарної акції в історії Угорщини, Угорщина допомагає тим, хто потрапив у біду, і тим, хто потребує допомоги. В дусі цього ми надали допомогу в лікуванні поранених українських солдатів, а Збройні сили Угорщини також беруть участь у підготовці українських військових медиків у гуманітарних цілях", - заявили в міністерстві.