В Венгрии заявили об учениях для военных медиков из Украины

Министерство обороны Венгрии заявило об учениях для военных медиков из Украины. В то же время, опровергло любые возможные поставки вооружения.

Как отметили в Министерстве обороны Венгрии, Будапешт "не поддерживает никаких шагов, ведущих к эскалации войны", в связи с чем он не намерен отправлять в Украину солдат или оружие.

"Тем не менее, как соседняя страна, в рамках крупнейшей гуманитарной акции в истории Венгрии, Венгрия помогает попавшим в беду и нуждающимся в помощи. В духе этого мы оказали помощь в лечении раненых украинских солдат, а Вооруженные силы Венгрии также принимают участие в подготовке украинских военных медиков в гуманитарных целях", - заявили в министерстве.