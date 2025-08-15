ua en ru
В Угорщині з аеродрому вкрали деталі МіГ-29, отриманих від Росії в рахунок боргу

Угорщина, П'ятниця 15 серпня 2025 16:35
В Угорщині з аеродрому вкрали деталі МіГ-29, отриманих від Росії в рахунок боргу Фото: в Угорщині викрали запчастини з винищувачів МіГ-29 (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

В Угорщині невідомі викрали ключові деталі літаків МіГ-29 прямо з військового аеродрому. Ці винищувачі Росія передала угорській стороні в 1993 році в рахунок погашення боргу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex.

Злом аеродрому в Кечкеметі

Близько двох тижнів тому невідомі проникли на територію військового аеродрому в Кечкеметі, перерізавши дротяну огорожу. Вони викрали деталі, розташовані за носовим конусом невикористовуваних винищувачів МіГ-29 - елементи локаторів.

Реакція влади

У поліції підтвердили, що за фактом крадіжки триває розслідування, але в інтересах слідства деталі не розкриваються. Міністерство оборони Угорщини також відмовилося від коментарів.

Історія "боргових" винищувачів

У 1993 році Угорщина отримала від Росії 28 винищувачів МіГ-29 в рахунок погашення державного боргу. У 2010 році ці літаки були зняті з озброєння і замінені на шведські Gripen.

Спроба продати МіГ-29

У 2019 році Угорське національне агентство з управління держмайном спробувало продати 19 літаків, що залишилися, через відкритий аукціон, але заявок не надійшло.

Раніше РБК-Україна повідомляло, в Італії влада почала розслідування за фактом потенційного російського саботажу на військовій базі Авіано. Уряд країни було попереджено про можливу загрозу для об'єкта.

Авіано також входить до числа п'яти військових об'єктів у Європі, де в рамках спільної ядерної програми НАТО зберігається американська тактична ядерна зброя - зокрема, авіабомби B61. Доступ до них мають тільки пілоти країн НАТО, які пройшли спеціальну підготовку і сертифікацію.

Авіано - ключовий стратегічний об'єкт ВПС США в Європі. База активно використовується для проведення операцій у Європі, Африці та на Близькому Сході, включно з місіями НАТО в Косово, Лівії та Іраку.

