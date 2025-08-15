В Венгрии с аэродрома украли детали МиГ-29, полученных от России в счет долга

ua en ru
Венгрия, Пятница 15 августа 2025 16:35
Автор: РБК-Украина

В Венгрии неизвестные украли ключевые детали самолетов МиГ-29 прямо с военного аэродрома. Эти истребители Россия передала венгерской стороне в 1993 году в счет погашения долга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex.

Взлом аэродрома в Кечкемете

Около двух недель назад неизвестные проникли на территорию военного аэродрома в Кечкемете, перерезав проволочное ограждение. Они похитили детали, расположенные за носовым конусом неиспользуемых истребителей МиГ-29 - элементы локаторов.

Реакция властей

В полиции подтвердили, что по факту кражи идет расследование, но в интересах следствия детали не раскрываются. Министерство обороны Венгрии также отказалось от комментариев.

История "долговых" истребителей

В 1993 году Венгрия получила от России 28 истребителей МиГ-29 в счет погашения государственного долга. В 2010 году эти самолеты были сняты с вооружения и заменены на шведские Gripen.

Попытка продать МиГ-29

В 2019 году Венгерское национальное агентство по управлению госимуществом попыталось продать 19 оставшихся самолетов через открытый аукцион, но заявок не поступило.

Ранее РБК-Украина сообщало, в Италии власти начали расследование по факту потенциального российского саботажа на военной базе Авиано. Правительство страны было предупреждено о возможной угрозе для объекта.

Авиано также входит в число пяти военных объектов в Европе, где в рамках совместной ядерной программы НАТО хранится американское тактическое ядерное оружие - в частности, авиабомбы B61. Доступ к ним имеют только пилоты стран НАТО, прошедшие специальную подготовку и сертификацию.

Авиано - ключевой стратегический объект ВВС США в Европе. База активно используется для проведения операций в Европе, Африке и на Ближнем Востоке, включая миссии НАТО в Косово, Ливии и Ираке.

