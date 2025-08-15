Росія могла готувати саботаж на американській базі з ядерними бомбами в Італії, - Sky News

В Італії почалося розслідування потенційного російського саботажу на військовій базі Авіано, де розміщені американські війська з ядерною зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Розслідування триває, а прем’єр-міністра Італії Джорджу Мелоні вже проінформували про подію.

За даними журналістів, підозрювану жінку зупинили після того, як їй доручили сфотографувати авіабазу. Крім того, навколо військового комплексу зафіксували серію підпалів у лісі.

Авіано також є однією з п'яти баз у Європі, де зберігається ядерна бомба.

Видання пише, що уряд Італії був попереджений про можливу загрозу військовій базі Авіано, яка використовується єдиним військовим підрозділом ВПС США на південь від Альп.

Що відомо про військову базу Авіано

База ВПС США Авіано - одна з ключових американських військових баз у Європі, розташована на півночі Італії неподалік від міста Порденоне, на південь від Альп.

Вона використовується Військово-повітряними силами США та НАТО і служить важливим вузлом для операцій у Європі, Середземномор’ї та на Близькому Сході.

На базі дислокується єдиний американський підрозділ ВПС, який забезпечує підтримку для винищувачів F-16 та інших літаків, включно з логістикою та підготовкою персоналу.

Авіано є однією з п’яти баз у Європі, де зберігаються американські ядерні боєприпаси, що робить її стратегічно важливою для НАТО.

База була створена після Другої світової війни і стала важливим плацдармом для американських ВПС у Європі, слугуючи пунктом для навчань та навчально-бойових операцій з участю країн НАТО.

Через стратегічне значення Авіано має сучасну інфраструктуру для обслуговування авіації, складів боєприпасів і житлових приміщень для персоналу, а також високий рівень охорони та контролю.

Нещодавно Італія викликала російського посла до МЗС через включення президента та міністрів європейської країни до списку "прикладів русофобії".