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Угорщині пригрозили позбавленням права голосу на саміті ЄС, - ЗМІ

П'ятниця 02 лютого 2024 23:37
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Угорщині пригрозили позбавленням права голосу на саміті ЄС, - ЗМІ Фото: прем'єрміністр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Представники країн-членів ЄС під час саміту в Брюселі пригрозили позбавити права голосу прем'єрміністра Угорщини Віктора Орбана. Погрози прозвучали не лише через блокування Будапештом пакета допомоги Україні на 50 млрд євро, а і через небажання допустити розколу Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійську газету Corriere della Sera.

Видання зазначає, що ключову роль у переговорах з Орбаном відіграла прем'єрка Італії Джорджія Мелоні, яка має спільні погляди з угорським лідером. Водночас "капітуляція" Орбана була досягнута колективними зусиллями та погрозами покарання.

Лідери країн ЄС пригрозили застосувати статтю 7 Статуту ЄС, що передбачає позбавлення голосу. Фактично це означало б усунення угорського прем'єра від ухвалення рішень.

Фіндопомога ЄС для України

1 лютого на саміті у Брюсселі країни-члени ЄС схвалили виділення для України 50 млрд євро в межах програми Ukraine Facility на період 2024-2027 років.

Лідери країн ЄС погодилися на дві умови за яких вдалося розблокувати допомогу для нашої країни.

Лідери ЄС вже намагалися знайти угоду на саміті 14 і 15 грудня, але Угорщина наклала вето на допомогу Україні, стверджуючи, що прагне рішення, яке не передбачає використання бюджету ЄС. Щоб спробувати переконати Будапешт, було скликане надзвичайне засідання Європейської Ради, що призвела до угоди.

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