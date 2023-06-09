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В Угорщині підтвердили передачу їм українських полонених з Росії

Фото: віцепрем’єр Угорщини Жолт Шем'єн (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Угорщині заявили, що Російська православна церква передала країні групу українських військовополонених із Закарпаття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угорське видання ATV.

Зазначається, що віцепрем'єр-міністр Угорщини у церковних справах Жолт Шем'єн координував передачу 11 полонених.

"Це мій людський і патріотичний обов'язок", - сказав він.

Шем'єн відмовився від коментарів, посилаючись на "інтереси справи і народу". Проте він зазначив, що це "жест РПЦ щодо Угорщини, і що ці люди зобов'язані їй своєю свободою".

Передача полонених Угорщині

Джерела РБК-Україна повідомляли, що РПЦ планує передати частину українських полонених Угорщині. При цьому рішення не було узгоджене з Україною.

Одним з посередників мала виступити благодійна організація Мальтійська служба допомоги Суверенного Ордену Госпітальєрів.

У прес-службі РПЦ опублікували заяву про те, що "передача відбулася на прохання угорської сторони".

Сьогодні представник ГУР Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна повідомив, що заява РПЦ про передачу Угорщині полонених українців перевіряється. Вона може виявитися фейковою.

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