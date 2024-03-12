В Угорщині образилися на Байдена через критику Орбана: викликали посла в МЗС

Раніше президент США Джон Байден розкритикував експрезидента та свого конкурента на виборах Дональда Трампа за зустріч з угорським прем'єром Віктором Орбаном у Флориді.

"Ви знаєте,

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто повідомив, що сьогодні віцепрем'єр-міністр країни Левенте Мадяр прийняв американського посла Девіда Прессмана і попросив його показати цитату, де Орбан сказав те, що йому приписав Байден.

"Очевидно, нічого подібного не було сказано, тому ми не отримали змістовної відповіді на це", - сказав Сіярто.

Він назвав заяву Байдена "офіційною американською позицією" і заявив, що вона "надзвичайно ускладнює двосторонні відносини, тому що це шкодить не уряду, а країні, бо прем’єр-міністр і уряд не керують країною завдяки випадковій лотереї, але на основі вибору народу".

Сіярто зазначив, що правляча партія виграла чотири вибори поспіль. Таким чином, на його думку, угорці визначили напрямок уряду, що є "однією з важливих рис демократії".

Глава МЗС Угорщини вважає заяву Байдена "дуже серйозною образою". "Таке мислення американського президента, уряду та демократичної адміністрації є важким тягарем для двосторонніх відносин", - заявив Сіярто.