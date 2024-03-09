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Орбан зустрівся з Трампом. Попросив "повернутись та принести мир"

Субота 09 березня 2024 12:44
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Орбан зустрівся з Трампом. Попросив "повернутись та принести мир" Фото: Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини та Дональд Трамп, кандидат у президенти Сполучених Штатів Амекрики (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з кандидатом у президенти Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Закликав республіканця "повернутись та принести мир"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Під час зустрічі Орбан та Трамп обговорили "широке коло питань, що стосуються Угорщини та Сполучених Штатів, включаючи першорядну важливість міцних і безпечних кордонів для захисту суверенітету кожної нації"

За словами прем'єр-міністра Угорщини, лише, нібито, повернення Трампа до Білого дому може принести мир в Україні.

"Нам потрібні лідери у світі, яких поважають і які можуть принести мир. Він - один з них! Поверніться і принесіть нам мир, пане президенте!", - написав Орбан у своєму пості на Twitter-акаунті.

Ставлення Трампа й Орбана до війни в Україні

Прем'єр-міністр Угорщини займає антиукраїнську позицію й неодноразово робив заяви, які дискредитують Україну. Наприклад, в листопаді 2023 року він заявив, що нібито Україна не зможе перемогти Росію на полі бою.

Трамп, зі свого боку, регулярно закликає до завершення війни в Україні й обіцяє зробити це у разі перемоги на майбутніх президентських виборах.

Як відзначав президент Володимир Зеленський, якщо Трамп переможе в майбутніх виборах, він точно матиме іншу політику щодо України. Водночас лідер України переконаний у подальшій підтримці з боку США у разі перемоги республіканця.

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