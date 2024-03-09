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Байден розкритикував зустріч Трампа з Орбаном

США, Субота 09 березня 2024 21:46
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Байден розкритикував зустріч Трампа з Орбаном Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент США Джон Байден розкритикував екс-президента та свого конкурента на виборах Дональда Трампа за зустріч з угорським прем'єром Віктором Орбаном у Флориді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Виступаючи на передвиборчому мітингу перед своїми прихильниками Байден прокоментував зустріч Орбана з Трампом на віллі екс-президента у Флориді.

"Ви знаєте, з ким він зустрічається сьогодні, у Мар-а-Лаго? З Орбаном, який прямо заявляв, що не вважає, що демократія працює, і шукає диктатури... Я бачу майбутнє, де ми будемо захищати демократію, а не применшувати її", - наголосив президент США.

Зустріч Орбана з Трампом

Сьогодні Орбан повідомив, що зустрічався з Трампом у Флориді. Після зустрічі угорський прем'єр опублікував компліментарний допис у соцмережі X, де заявив, що світу "потрібні лідери, які можуть принести мир", такі, як Трамп.

"Поверніться і принесіть нам мир, пане президенте", - написав Орбан.

Напередодні візиту Орбана до Трампа в угорському Міністерстві закордонних справ заявляли, що на зустрічі планують обговорити, як покласти край війні Росії проти України.

Ставлення Трампа й Орбана до війни в Україні

Прем'єр-міністр Угорщини займає антиукраїнську позицію й неодноразово робив заяви, які дискредитують Україну. Наприклад, в листопаді 2023 року він заявив, що Україна не зможе перемогти Росію на полі бою.

Трамп, зі свого боку, регулярно закликає до завершення війни в Україні й обіцяє зробити це у разі перемоги на майбутніх президентських виборах.

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