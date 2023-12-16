В Угорщині образилися на ЗМІ за публікацію про вихід Орбана "на каву" на саміті ЄС

Сійярто не підтвердив, що Шольц виводив прем'єра Угорщини під час голосування за початок переговорів ЄС з Україною. Натомість міністр заявив, що видання Politico, яке повідомляло про цей випадок, "легковажним".

"Я рекомендую, щоб у таких серйозних місцях, як цей подкаст, такі легковажні таблоїди як Politico навіть не згадувалися", - сказав він.

Також міністр закордонних справ Угорщини вважає, що рішення про початок перемовин з Україною не має "практичного значення".

"Це принципове рішення, яке не має практичного значення. І коли країна в Європейському Союзі використовує інструмент жорсткого вето, його потрібно обирати ретельно", - додав Сійярто.

Позиція Угорщини щодо вступу України до ЄС

Раніше повідомлялося, що Угорщина має намір блокувати всі переговори, пов'язані зі вступом України до ЄС. На цьому тлі президент України Володимир Зеленський, перебуваючи в Аргентині, зміг поспілкуватись із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном напередодні саміту лідерів ЄС. За словами українського лідера, розмова була відвертою і стосувалася європейських справ двох держав.

Окрім того, глава МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся з угорським колегою Петером Сійярто вперше після повномасштабного вторгнення. Після зустрічі український міністр заявив, що наша країна отримала неофіційний та непублічний позитивний сигнал від Будапешта про початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

Більш детально про те, що очікує на Україну після рішення Євроради, можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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