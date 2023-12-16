В Венгрии обиделись на СМИ за публикацию о выходе Орбана "на кофе" на саммите ЕС

Сийярто не подтвердил, что Шольц выводил премьера Венгрии во время голосования за начало переговоров ЕС с Украиной. Зато министр заявил, что издание Politico, которое сообщало об этом случае, "легкомысленным".

"Я рекомендую, чтобы в таких серьезных местах, как этот подкаст, такие легкомысленные таблоиды как Politico даже не упоминались", - сказал он.

Также министр иностранных дел Венгрии считает, что решение о начале переговоров с Украиной не имеет "практического значения".

"Это принципиальное решение, которое не имеет практического значения. И когда страна в Европейском Союзе использует инструмент жесткого вето, его нужно выбирать тщательно", - добавил Сийярто.

Позиция Венгрии относительно вступления Украины в ЕС

Ранее сообщалось, что Венгрия намерена блокировать все переговоры, связанные с вступлением Украины в ЕС. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Аргентине, смог пообщаться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в преддверии саммита лидеров ЕС. По словам украинского лидера, разговор был откровенным и касался европейских дел двух государств.

Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с венгерским коллегой Петером Сийярто впервые после полномасштабного вторжения. После встречи украинский министр заявил, что наша страна получила неофициальный и непубличный положительный сигнал от Будапешта о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.

Более подробно о том, что ожидает Украины после решения Евросовета, можете узнать в материале РБК-Украина.

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