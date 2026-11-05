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В Угорщині назвали "нереалістичним" вступ України в ЄС до 2030 року

20:18 05.11.2026 Чт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Аніта Орбан (Getty Images)

Вступ України до Євросоюзу до 2030 року є "нереалістичним", а сам процес має проходити за стандартною процедурою без жодних прискорень.

Про це заявила міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Під час візиту дипломатки до Вільнюса вона відповіла на запитання, чи можлива євроінтеграція України до 2030 року.

"Ми не вважаємо це реалістичним. Ми рішуче підтримуємо процес, що ґрунтується на заслугах, і, на мою думку, у цьому питанні ми згодні з Литвою", - підкреслила Орбан.

Вона додала, що всі країни мають проходити однаковий шлях без винятків чи спеціальних процедур.

"Кожна країна має пройти ту саму процедуру, яку пройшли ми. Ми також не підтримуємо жодного прискореного вступу", - підкреслила глава МЗС Угорщини.

Водночас вона відзначила позитивні зрушення в українських реформах. За словами Орбан, Україна досягла значного прогресу, відкривши чотири з шести переговорних напрямків.

Угорська міністерка пов'язала цей успіх із покращенням двосторонніх відносин, зокрема завдяки угоді про захист прав угорської національної меншини на Закарпатті.

У Литви більш оптимістичний погляд

Натомість міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс висловив більш оптимістичний погляд і закликав встановити чітку цільову дату вступу.

"Ми більш оптимістично ставимося до термінів. Ми вважаємо, що цільову дату можна і потрібно встановити", - заявив він.

Будріс наголосив, що завершення всіх процедур до 2030 року залишається теоретично можливим, якщо Україна швидко впроваджуватиме реформи, а ЄС оперативно завершуватиме необхідні етапи.

Нагадаємо, Єврокомісія оприлюднила звіт про прогрес України на шляху до ЄС. У документі відзначили значний прогрес у впровадженні реформ попри повномасштабну війну, а також виконання умов для відкриття трьох переговорних кластерів.

Водночас у ЄК зазначили, що Україна поступається Молдові на шляху до членства в Євросоюзі через недостатні результати у боротьбі з корупцією.

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УкраїнаЛитваУгорщинаВступ в ЄС