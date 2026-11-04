Вступ України в ЄС до 2028 року: Єврокомісія оцінила реформи та назвала вимоги

Єврокомісія опублікувала звіт щодо прогресу України на шляху до ЄС, відзначивши значні реформи попри війну та виконання умов для відкриття трьох переговорних кластерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Європейської комісії.

У документі констатується, що Україна успішно завершила процес скринінгу законодавства та виконала умови для відкриття переговорів за трьома із шести переговорних кластерів - "Основи", "Внутрішній ринок" та "Зовнішні відносини".

Київ уже ухвалив ключові дорожні карти у сферах верховенства права, державного управління та функціонування демократичних інституцій.

Окрему позитивну оцінку від Єврокомісії отримав план дій щодо захисту прав національних меншин. Очікується, що невдовзі українська сторона виконає умови і для відкриття решти трьох кластерів.

Головні досягнення та здобутки реформ

Попри повномасштабну агресію РФ, в Україні стабільно функціонують демократичні інституції: парламент продовжує ухвалювати необхідні закони, посилився контроль за урядом, а прямі трансляції засідань Ради знову стали відкритими.

Суттєвий прогрес зафіксовано у судовій та антикорупційній сферах. Зокрема, ухвалено дорожню карту електронного судочинства, а НАБУ, САП і ВАКС продовжують ефективно працювати після швидкого відновлення їхньої незалежності за підтримки партнерів.

Єврокомісія також позитивно оцінила:

макроекономічну стабільність, стійкість банківської системи та економічне зростання;

успіхи у цифровізації держпослуг, публічному адмініструванні та бюджетному плануванні;

реформи у сферах освіти, науки, культури та екології (зокрема, закон про кліматичну політику на шляху до нейтральності до 2050 року);

високий рівень узгодженості зовнішньої та безпекової політики України з позиціями Євросоюзу.

Сфери, що потребують подальших зусиль

ЄК наголошує, що частина минулорічних рекомендацій виконана лише частково, тому залишається актуальною. Це стосується передусім фундаментальних прав, судової системи та боротьби з корупцією.

Україна має прискорити перевірку кваліфікації та заповнення вакансій суддів, а також без затримок заповнити вільні місця у Конституційному Суді.

Крім того, вимагається ухвалити зміни для більш об'єктивного та прозорого відбору й звільнення генерального прокурора, а також зміцнити антикорупційні органи та розширити юрисдикцію НАБУ.

Окрему увагу звернули на ситуацію з парламентською опозицією. У звіті зазначено, що опозиційні депутати й надалі стикаються з обмеженнями (зокрема щодо поїздок за кордон чи заморожування активів), при цьому профільних законодавчих ініціатив для врегулювання прав опозиції досі не розроблено.

Терміни та амбіції щодо вступу

У звіті зазначається, що український уряд поставив за мету завершити переговори про вступ за всіма кластерами до кінця 2028 року.

Єврокомісія повністю підтримує цю амбіцію, проте підкреслює, що її досягнення вимагатиме від України значного та швидкого прискорення темпів реформ, насамперед у секторах верховенства права та протидії корупції.