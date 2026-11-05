В Венгрии назвали "нереалистичным" вступление Украины в ЕС до 2030 года

Вступление Украины в Евросоюз до 2030 года является "нереалистичным", а сам процесс должен проходить по стандартной процедуре без ускорений.
Об этом заявила министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Во время визита дипломатки в Вильнюс она ответила на вопрос, возможна ли евроинтеграция Украины до 2030 года.
"Мы не считаем это реалистичным. Мы решительно поддерживаем процесс, основанный на заслугах, и, по моему мнению, в этом вопросе мы согласны с Литвой", - подчеркнула Орбан.
Она добавила, что все страны должны проходить один и тот же путь без исключений или специальных процедур.
"Каждая страна должна пройти ту же процедуру, которую прошли мы. Мы также не поддерживаем никакого ускоренного вступления", - подчеркнула глава МИД Венгрии.
В то же время она отметила положительные сдвиги в украинских реформах. По словам Орбан, Украина достигла значительного прогресса, открыв четыре из шести переговорных направлений.
Венгерская министер связала этот успех с улучшением двусторонних отношений, в частности, благодаря соглашению о защите прав венгерского национального меньшинства на Закарпатье.
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис выразил более оптимистичный взгляд и призвал установить четкую целевую дату вступления.
"Мы более оптимистично относимся к терминам. Мы считаем, что целевую дату можно и нужно установить", - заявил он.
Будрис подчеркнул, что завершение всех процедур к 2030 году остается теоретически возможным, если Украина будет быстро внедрять реформы, а ЕС будет оперативно завершать необходимые этапы.
Напомним, Еврокомиссия обнародовала отчет о прогрессе Украины на пути в ЕС. В документе отметили значительный прогресс во внедрении реформ, несмотря на полномасштабную войну, а также выполнение условий для открытия трех переговорных кластеров.
В то же время в ЕК отметили, что Украина уступает Молдове на пути к членству в Евросоюзе из-за недостаточных результатов в борьбе с коррупцией.