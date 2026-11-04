Єврокомісія заявила про відставання України від Молдови на шляху до ЄС: в чому причина

Європейська комісія повідомила, що Україна відстає від Молдови на шляху до членства в Євросоюзі через недостатній прогрес у боротьбі з корупцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Обидві країни подали заявки на вступ до блоку у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії та відтоді рухалися в тандемі.

Однак у звіті ЄК про розширення зазначається, що Кишинів має шанси завершити переговори про членство до початку 2028 року. Києву ж знадобиться ще один рік і суттєве прискорення темпів реформ.

Комісія високо оцінила зусилля України у складних обставинах через агресію Росії, але наголосила на необхідності продемонструвати значний прогрес у боротьбі з корупцією.

Для допомоги Києву Брюссель створив спеціальну робочу групу з прискорення реформ верховенства права. Також було відзначено прискорення "імпульсу реформ" завдяки ухваленню парламентом законопроєктів для розблокування фінансової підтримки ЄС.

Терміни переговорів та успіхи Чорногорії

Мета Молдови завершити переговори до початку 2028 року є амбітною, але досяжною. Очікується, що Кишинів зможе закрити 25 розділів переговорів у 2027 році, тоді як Київ - лише сім наступного року. Загалом процес поділений на 35 розділів для приведення національного законодавства до стандартів ЄС.

Тим часом Чорногорія може підписати договір про вступ уже в середині наступного року та стати першим новим членом після Хорватії у 2013 році.

Комісар ЄС з питань розширення Марта Кос зазначила журналістам, що за нинішнього темпу країна буде готова до підписання в червні 2027 року. Прем’єр-міністр Чорногорії Мілойко Спаїч пообіцяв продовжувати реформи до повного членства.

Позиція Києва

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що розмежування з Молдовою не має на меті применшити здобутки Києва.

"Я вважаю, що той факт, що Україна утримує темп [реформ] на п’ятому році війни та посеред цієї неймовірної ескалації, яка триває з кінця літа, сам по собі є чудовим", - зазначила вона.

Президент Володимир Зеленський раніше застерігав, що розділення двох країн є морально неправильним. Він також наголошував, що Україна не дає РФ створювати проблеми у Придністров’ї.

Водночас президентка Молдови Майя Санду висловила задоволення звітом Єврокомісії, який відображає сталий прогрес її країни.