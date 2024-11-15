Канцлер Австрії про рішення РФ припинити постачання газу: не піддамося шантажу Путіна

Росія вже завтра, 16 листопада, припинить постачання газу до Австрії. Але країна готова до такого сценарію.

Про це заявив канцлер Австрії Карл Нехаммер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kronen Zeitung .

Глава австрійського уряду розповів, що у п'ятницю вдень йому повідомили про намір "Газпрому" припинити постачання газу у суботу вранці.

За словами Нехаммера, це означає, що станеться те, "до чого Австрія готувалася від початку війни в Україні".

"Ми також показуємо, що не дозволимо Путіну нас шантажувати. Путіну не вдасться збити Австрію та ЄС із курсу", - додав канцлер.

Він зазначив, що Австрія має достатньо потужностей, щоб отримувати газ з інших регіонів, а сховища в країні заповнені на 93%.