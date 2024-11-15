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Канцлер Австрії про рішення РФ припинити постачання газу: не піддамося шантажу Путіна

Відень, П'ятниця 15 листопада 2024 21:13
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Канцлер Австрії про рішення РФ припинити постачання газу: не піддамося шантажу Путіна Фото: Карл Нехаммер, канцлер Австрії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія вже завтра, 16 листопада, припинить постачання газу до Австрії. Але країна готова до такого сценарію.

Про це заявив канцлер Австрії Карл Нехаммер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kronen Zeitung.

Глава австрійського уряду розповів, що у п'ятницю вдень йому повідомили про намір "Газпрому" припинити постачання газу у суботу вранці.

За словами Нехаммера, це означає, що станеться те, "до чого Австрія готувалася від початку війни в Україні".

"Ми також показуємо, що не дозволимо Путіну нас шантажувати. Путіну не вдасться збити Австрію та ЄС із курсу", - додав канцлер.

Він зазначив, що Австрія має достатньо потужностей, щоб отримувати газ з інших регіонів, а сховища в країні заповнені на 93%.

Припинення постачання газу

Варто зауважити, що раніше арбітражний суд зобов'язав "Газпром" виплатити австрійській компанії OMV 230 млн євро через нерегулярне постачання газу.

Компанія припускала, що таке рішення суду може призвести до того, що Росія припинить постачання газу.

На цьому тлі газ у Європі подорожчав, ф'ючерси на газ досягли найвищого рівня за рік.

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Газпром Російська Федерація Австрія
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