В Угорщині готові зняти вето на допомогу Україні від ЄС, назвали умову, - Politico

Як стверджують дипломати ЄС, Будапешт готовий зняти вето на допомогу Україні з боку ЄС за умови, що Європейська рада одноголосно затвердить фінансування на щорічній основі.

"На практиці це дало б Орбану можливість блокувати фінансування України з боку ЄС щороку - або отримати поступки від Брюсселя за відмову від права вето", - пише Politico.

Угорщина сформулювала відповідну пропозицію у п'ятницю, 5 січня, під час зустрічі 27 бюджетних експертів ЄС. За словами дипломата, план передбачає, що блок надаватиме Україні 12,5 млрд євро грантів й кредитів щороку. Протягом чотирьох років це становитиме 50 млрд євро.

"Хоча Угорщина не вперше висуває цю ідею, вона знаменує собою значний відхід від риторики Орбана в останні тижні, коли він виступав проти будь-яких грантів Україні з бюджету ЄС. Але деякі дипломати ЄС залишаються скептично налаштованими, вказуючи на те, що рішення з року в рік не забезпечить передбачуваності для України", - пояснює видання.

За словами дипломата, MFF є багаторічною програмою, у зв'язку з чим не можна голосувати за неї щороку.

Допомога Україні від ЄС

Минулого року у Євросоюзі запропонували виділити для України 50 млрд євро до 2027 року. Щоб таке рішення схвалили, потрібна згода абсолютно всіх країн, втім під час останнього засідання Угорщина наклала вето. Як розповідав раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, ЄС зрештою схвалить фінансування з Будапештом чи без.

За словами голова Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, в блоці готується альтернативний план щодо фінансової підтримки України у разі відсутності консенсусу між країнами.