Єврокомісія хоче згоди всіх країн ЄС щодо коштів для України, але готує й альтернативи

Відповідаючи на запитання щодо можливості ухвалення рішення в ЄС про фінансування для України у розмірі десятків мільярдів євро, на що Угорщина наклала вето на саміті у грудні, президентка ЄК допустила інший спосіб для рішення ситуації.

"Справді, домовленість серед усіх 27 країн (членів ЄС, - Ред.) є першим пріоритетом. Проте безумовно ми повинні бути готовими до інших варіантів - операційні рішення для цього ми готуємо просто зараз", - сказала вона.

Також фон дер Ляєн назвала важливим кроком передачу Україні наприкінці грудня останнього траншу з пакета ЄС макрофінансової допомоги у розмірі у 18 млрд євро.

Разом з тим Брюсель має "невеликий резерв часу... щоб досягти результату" у погодженні лідерами ЄС створення Українського фонду, додала президент Єврокомісії.

