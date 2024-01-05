Єврокомісія хоче згоди всіх країн ЄС щодо коштів для України, але готує й альтернативи

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала основним пріоритетом погодження усіма 27 країнами-членами Європейського союзу рішення про створення Українського фонду. Проте готується запасний варіант у разі відсутності консенсусу в блоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію виступу фон дер Ляєн на прес-конференції у Брюселі.

Відповідаючи на запитання щодо можливості ухвалення рішення в ЄС про фінансування для України у розмірі десятків мільярдів євро, на що Угорщина наклала вето на саміті у грудні, президентка ЄК допустила інший спосіб для рішення ситуації.

"Справді, домовленість серед усіх 27 країн (членів ЄС, - Ред.) є першим пріоритетом. Проте безумовно ми повинні бути готовими до інших варіантів - операційні рішення для цього ми готуємо просто зараз", - сказала вона.

Також фон дер Ляєн назвала важливим кроком передачу Україні наприкінці грудня останнього траншу з пакета ЄС макрофінансової допомоги у розмірі у 18 млрд євро.

Разом з тим Брюсель має "невеликий резерв часу... щоб досягти результату" у погодженні лідерами ЄС створення Українського фонду, додала президент Єврокомісії.

At the start of this Belgian Presidency, let us all be inspired by Jacques Delors' energy and faith in Europe.



We should always remember his advice to future generations:



« La Grande Europe a son avenir devant elle. N’ayez pas peur, nous y arriverons. » https://t.co/t7NUE678bC — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 5, 2024

Фіндопомога Україні від ЄС

Нагадаємо, раніше Єврокомісія запропонувала виділити Україні 50 млрд євро на 2024-2027 роки. Лідери країн ЄС розглядали цю ініціативу під час саміту 14 грудня. Однак прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на рішення, хоча решта 26 країн-членів блоку підтримали проект.

Тепер питання про допомогу Україні буде розглядатися на окремому саміті ЄС на початку лютого. Одним з варіантів є двосторонні угоди України з членами ЄС на відповідні суми.

21 грудня глава уряду Угорщини Орбан заявив, що його позиція не змінилася. На його думку, будь-яка допомога Україні має надаватися на більш короткий термін, ніж нинішня пропозиція.

Того ж дня, 21 грудня, Єврокомісія перерахувала Україні останній транш на 1,5 млрд євро з пакету макрофінансової допомоги. Загалом Київ отримав у 2023 році 18 млрд євро у вигляді довгострокових пільгових кредитів.

Раніше президентка ЄК фон дер Ляєн зауважувала, що Євросоюз готує на початок 2024 року запасний план для надання Україні допомоги у розмірі 50 мільярдів євро.