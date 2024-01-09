В Венгрии готовы снять вето на помощь Украине от ЕС, назвали условие, - Politico

Как утверждают дипломаты ЕС, Будапешт готов снять вето на помощь Украине со стороны ЕС при условии, что Европейский совет единогласно утвердит финансирование на ежегодной основе.

"На практике это дало бы Орбану возможность блокировать финансирование Украины со стороны ЕС ежегодно - или получить уступки от Брюсселя за отказ от права вето", - пишет Politico.

Венгрия сформулировала соответствующее предложение в пятницу, 5 января, во время встречи 27 бюджетных экспертов ЕС. По словам дипломата, план предусматривает, что блок будет предоставлять Украине 12,5 млрд евро грантов и кредитов ежегодно. В течение четырех лет это составит 50 млрд евро.

"Хотя Венгрия не впервые выдвигает эту идею, она знаменует собой значительный отход от риторики Орбана в последние недели, когда он выступал против любых грантов Украине из бюджета ЕС. Но некоторые дипломаты ЕС остаются скептически настроенными, указывая на то, что решение из года в год не обеспечит предсказуемости для Украины", - поясняет издание.

По словам дипломата, MFF является многолетней программой, в связи с чем нельзя голосовать за нее каждый год.

Помощь Украине от ЕС

В прошлом году в Евросоюзе было предложено выделить для Украины 50 млрд евро к 2027 году. Чтобы такое решение одобрили, нужно согласие абсолютно всех стран, впрочем, во время последнего заседания Венгрия наложила вето. Как рассказывал ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, ЕС в конечном счете одобрит финансирование с Будапештом или без.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, в блоке готовится альтернативный план по финансовой поддержке Украины в случае отсутствия консенсуса между странами.