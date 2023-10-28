В Угорщині готові вставляти "палки в колеса" щодо 12-го пакету санкцій проти Росії

Як відзначив Сіярто, Угорщина відмовиться погоджувати те, що "суперечить національним інтересам" його країни.

"Я можу вам сказати точно: якщо в наступному пакеті буде щось, що суперечить нашим національним інтересам, ми точно не погодимося на його ухвалення. Червона лінія для нас, очевидно, стосується енергетики, газу, нафти, атомної енергії та будь-яких інших аспектів, які можуть завдати шкоди нашій державній економіці", - заявив міністр закордонних справ.

Зокрема міністр відзначив, що Будапешт не вважає необхідним продовжувати санкційну політику проти Росії. Ба більше, Угорщина, за його словами, не бажає вносити до списку обмеження тих людей, хто "зробив щось хороше" для його країни.

Санкції проти Росії

З початку повномасштабного вторгнення країни-терориста на територію України Європейський союз запровадив 11 пакетів санкцій. До списку обмежень потрапили, наприклад, заборона на імпорт російської нафти та відключення низки банків РФ від системи SWIFT. Також мова йде й про велику кількість експортних обмежень.

Ще влітку поточного року лідер України Володимир Зеленський закликав ЄС розпочати роботу над 12-м пакетом санкцій. Зокрема Київ наполягає на обмеженнях проти "Росатому".

Нещодавно повідомлялось, що країни "Великої сімки" планують анонсувати заборону імпорту російських алмазів вже до кінця жовтня.