В Венгрии готовы вставлять "палки в колеса" по 12-му пакету санкций против России

Как отметил Сийярто, Венгрия откажется согласовывать то, что "противоречит национальным интересам" его страны.

"Я могу вам сказать точно: если в следующем пакете будет что-то, что противоречит нашим национальным интересам, мы точно не согласимся на его принятие. Красная линия для нас, очевидно, касается энергетики, газа, нефти, атомной энергии и любых других аспектов, которые могут нанести ущерб нашей государственной экономике", - заявил министр иностранных дел.

В частности министр отметил, что Будапешт не считает необходимым продолжать санкционную политику против России. Более того, Венгрия, по его словам, не желает вносить в список ограничения тех людей, кто "сделал что-то хорошее" для его страны.

Санкции против России

С начала полномасштабного вторжения страны-террориста на территорию Украины Европейский союз ввел 11 пакетов санкций. В список ограничений попали, например, запрет на импорт российской нефти и отключение ряда банков РФ от системы SWIFT. Также речь идет и о большом количестве экспортных ограничений.

Еще летом текущего года лидер Украины Владимир Зеленский призвал ЕС начать работу над 12-м пакетом санкций. В частности, Киев настаивает на ограничениях против "Росатома".

Недавно сообщалось, что страны "Большой семерки" планируют анонсировать запрет импорта российских алмазов уже до конца октября.