В Угорщині домовилися з "Газпромом" про відстрочку платежу за газ, - ЗМІ

Угорська енергетична компанія MVM підписала договір з "Газпромом", який дозволить відстрочити її платіж за газ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угорське видання Origo.
За його інформацією, компанії затвердили відстрочку платежів на зиму. Договір був підписаний для "пом'якшення впливу світових цін на угорську компанію" і, як зазначається, він дозволить підвищити гнучкість фінансування MVM.
При цьому в Origo також нагадали, що постачання газу до Угорщини з Росії гарантується контрактом, підписаним у 2021 році, і додатковими постачаннями "блакитного палива".
Нагадаємо, Угорщина відкрито виступає проти запровадження газового ембарго проти Росії на тлі вторгнення в Україну . Так прес-секретар угорського уряду Олександра Сенткіралі заявляла, що заборона на імпорт російського газу означала б "постріл у легені для Європи".
При цьому Угорщина продовжує збільшувати свою залежність від газу з РФ . Так, РФ з вересня постачає до Угорщини на 5,8 млн кубометрів природного газу на добу більше, ніж передбачено довгостроковим контрактом.
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